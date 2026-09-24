DODIK O VUČIĆEVOM GOVORU U UN: Ogolio je svu dvoličnost i licemerje onih koji su rušili svetski poredak
GOVOR predsednika Srbije Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija je bio hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa i stanja u kome se svet danas nalazi, izjavio je predsednik SNSD Milorad Dodik.
- Nakon što je sprečio pokušaj da se pred ovim telom celi srpski narod proglasi krivim, sinoć je pred svetom ogolio svu dvoličnost, licemerje i slabost onih politika koje su decenijama rušile međunarodni poredak koristeći silu i to samo dok je sila radila isključivo za njih. Mnogi svetski državnici nisu imali hrabrosti za tako sveobuhvatan pristup - napisao je Dodik na platformi Iks.
Dodik ističe da su te politike sa Zapada rušile svaki sporazum koji su same potpisale.
- Dejtonski sporazum. Briselski sporazum. Rezoluciju 1244. Sve su pogazili. I time su direktno urušili međunarodno javno pravo - ne mi, nego oni koji danas drugima drže lekcije o vladavini prava. Srbija je potpisnik Dejtonski sporazuma i sve što ona zastupa odnosi se i na nas - ukazao je Dodik.
Ističe i da je u pravu predsednik Vučić kada kaže da je predsednik Donald Tramp velika šansa za svet.
- Mi koji smo nepravdu osetili na svojoj koži znamo zašto - zato što je u njegovom radu šansa za uspostavljanje pravednijeg poretka. Poretka u kojem mali narodi nisu samo objekti tuđe volje, a velike sile se ne mešaju u unutrašnje odnose suverenih država i ne bave se etničkim, političkim i socijalnim eksperimentima - poručio je Dodik.
Istakao je da srpski narod ima prijatelje i na Istoku i na Zapadu, ne zato što smo, kako navodi Dodik, nečije marionete, već zato što poštujemo sebe i ne dozvoljavamo da budemo oruđe jednih protiv drugih.
- Mi prijateljstva gradimo svuda. Neprijateljstva ne želimo nigde. Vodeći računa o sebi, opstali smo ovde hiljadu godina. I ujedinjeni pod našom zastavom nastavljamo dalje. Snažniji nego ikada pre - napisao je Dodik.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3
Preporučujemo
DODIK JASAN: Ne interesuje nas Bosna i Hercegovina!
21. 09. 2026. u 12:17
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)