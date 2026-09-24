DODIK O VUČIĆEVOM GOVORU U UN: Ogolio je svu dvoličnost i licemerje onih koji su rušili svetski poredak

GOVOR predsednika Srbije Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija je bio hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa i stanja u kome se svet danas nalazi, izjavio je predsednik SNSD Milorad Dodik.

Foto: B. Zdrinja

- Nakon što je sprečio pokušaj da se pred ovim telom celi srpski narod proglasi krivim, sinoć je pred svetom ogolio svu dvoličnost, licemerje i slabost onih politika koje su decenijama rušile međunarodni poredak koristeći silu i to samo dok je sila radila isključivo za njih. Mnogi svetski državnici nisu imali hrabrosti za tako sveobuhvatan pristup - napisao je Dodik na platformi Iks.

Govor predsjednika Aleksandra Vučića @avucic pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija je bio hrabra, dubinska analiza međunarodnih odnosa i stanja u kome se svijet danas nalazi.



Nakon što je spriječio pokušaj da se pred ovim tijelom cijeli srpski narod proglasi krivim, sinoć… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 24, 2026

Dodik ističe da su te politike sa Zapada rušile svaki sporazum koji su same potpisale.

- Dejtonski sporazum. Briselski sporazum. Rezoluciju 1244. Sve su pogazili. I time su direktno urušili međunarodno javno pravo - ne mi, nego oni koji danas drugima drže lekcije o vladavini prava. Srbija je potpisnik Dejtonski sporazuma i sve što ona zastupa odnosi se i na nas - ukazao je Dodik.

Ističe i da je u pravu predsednik Vučić kada kaže da je predsednik Donald Tramp velika šansa za svet.

- Mi koji smo nepravdu osetili na svojoj koži znamo zašto - zato što je u njegovom radu šansa za uspostavljanje pravednijeg poretka. Poretka u kojem mali narodi nisu samo objekti tuđe volje, a velike sile se ne mešaju u unutrašnje odnose suverenih država i ne bave se etničkim, političkim i socijalnim eksperimentima - poručio je Dodik.

Istakao je da srpski narod ima prijatelje i na Istoku i na Zapadu, ne zato što smo, kako navodi Dodik, nečije marionete, već zato što poštujemo sebe i ne dozvoljavamo da budemo oruđe jednih protiv drugih.

- Mi prijateljstva gradimo svuda. Neprijateljstva ne želimo nigde. Vodeći računa o sebi, opstali smo ovde hiljadu godina. I ujedinjeni pod našom zastavom nastavljamo dalje. Snažniji nego ikada pre - napisao je Dodik.

(Tanjug)

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