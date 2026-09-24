BIO SAM SEKSUALNO NAPASTVOVAN: Jeziva ispovest čuvenog fudbalera
Izdao je autobiografiju i sve objasnio...
Nekadašnji reprezentativac Engleske i bivši napadač Liverpula i Njukasla, Endi Kerol (37), šokirao je sportsku i svetsku javnost priznanjem da je pre nekoliko godina bio žrtva seksualnog napada. Ovu potresnu ispovest Kerol je izneo u svojoj novoj autobiografiji pod nazivom "Owning It", priznavši da taj traumatični događaj ne može da izbriše iz sećanja.
Robusni napadač, koji trenutno obavlja ulogu igrača i pomoćnog trenera u engleskom klubu "Dahenam end Redbridž", otkrio je da se dugo lomio oko toga da li da ovu traumu uopšte podeli sa javnošću.
Kerol u knjizi detaljno opisuje unutrašnju borbu koju je vodio zajedno sa svojom partnerkom Lu Tizdejl (42):
– Ima nekih stvari koje bih zaista voleo da zaboravim, ali ne mogu... Pre nekoliko godina mi se dogodilo nešto toliko traumatično da sam tek u poslednjem trenutku odlučio da to uvrstim u knjigu. Bio sam seksualno napastvovan, eto, rekao sam to. Zastrašujuće je čak i razmišljati o tome, a samo nekoliko ljudi je do sada znalo za to – napisao je Kerol.
Fudbaler je potom dodao kako je tekao proces donošenja odluke:
– Lu i ja smo proveli mnogo vremena razgovarajući o tome da li da to uopšte spomenem u knjizi. Toliko dugo sam izbegavao svog izdavača da su verovatno posumnjali da sam se uplašio i odustao. Zastrašujuće je pričati o tome, ali to me je izgradilo u osobu kakva sam danas, podjednako kao i sve one lepe stvari. A ako ovo moje priznanje pomogne makar jednoj jedinoj osobi, onda je vredelo.
U samoj knjizi Kerol nije izneo dodatne detalje o identitetu napadača niti o okolnostima pod kojima se sam napad dogodio.
Pored ove mračne epizode, nekadašnja zvezda Premijer lige otvoreno je pisao i o svom burnom načinu života, problemima sa alkoholom i načinu na koji se nosio sa ogromnim novcem kada mu je plata skočila na vrtoglavih 200.000 funti nedeljno:
– Želeo sam da živim svakodnevnim životom. Da vikendom izlazim sa prijateljima i da idem na odmore s društvom tokom reprezentativne pauze. Da idem na muzičke festivale, popijem koje piće previše i povremeno pojedem kebab. Želeo sam da pravim greške, a da ne završim u novinama – iskren je bio Kerol, dodajući:
– Može se tvrditi da je pokušaj vođenja normalnog života nespojiv sa statusom izuzetno uspešnog sportiste. Ali nema svrhe da ostatak života provedem želeći da sam imao drugačiji sklop u glavi. Siguran sam da sam se zabavljao više od prosečnog fudbalera. Ubrzo sam počeo da provodim vreme po barovima, striptiz klubovima i kazinima. Ako su svi želeli turu žestine, ja bih kupio turu. Kada ste poznati fudbaler koji provodi vreme po takvim lokalnim mestima, nevolja je bila neizbežna.
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