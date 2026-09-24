Bivši trener Partizana pojavio se na proslavi sa 38 godina mlađom devojkom (FOTO)
Privlače pažnju gde god da se pojave
Legendarni nemački fudbaler Lotar Mateus ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ovoga puta ne zbog onoga što je uradio na fudbalskom terenu. Nekadašnji trener Partizana pojavio se na čuvenom Oktoberfestu u Minhenu u društvu 27-godišnje Terese Somer, koja je čak 38 godina mlađa od njega.
Mateus danas ima 65 godina, dok njegova izabranica ima 27. Njih dvoje fotografisani su zajedno tokom tradicionalnog minhenskog festivala, a nemački as je pred objektivima pozirao uz svoju partnerku.
Razlika u godinama odmah je privukla pažnju javnosti, posebno zbog Mateusove bogate fudbalske karijere. Čuveni Nemac je osvojio Svetsko prvenstvo 1990. godine, iste godine dobio je i Zlatnu loptu, a tokom igračke karijere nastupao je za Bajern Minhen, Inter i još nekoliko klubova.
Za ljubitelje fudbala u Srbiji njegovo ime ima dodatnu težinu. Mateus je svojevremeno sedeo na klupi Partizana, koji je preuzeo 2002. godine. U Humskoj se zadržao do 2003, kada je otišao iz kluba i potom preuzeo reprezentaciju Mađarske. Upravo zbog toga domaća javnost danas posebno primećuje njegovu novu vezu.
Teresa Somer je nemački model, a prema pisanju više medija studirala je ekonomiju i menadžment u Velikoj Britaniji, kao i psihologiju. Njena veza sa Mateusom nije tek odnedavno u fokusu javnosti. Njih dvoje su prvi put zajedno primećeni tokom skijanja u Austriji, a potom su viđani i na različitim sportskim događajima. Zajedno su se pojavili i na prošlogodišnjoj ceremoniji dodele Zlatne lopte.
Posebno je zanimljiv podatak da je Somer rođena 1999. godine, odnosno da je bila dete kada je Mateus već imao iza sebe ogroman deo svoje fudbalske karijere. Kada je Nemac 2003. godine napustio Partizan, njegova sadašnja partnerka imala je svega četiri godine.
Mateusov privatni život godinama je bio tema interesovanja javnosti. Legenda nemačkog fudbala iza sebe ima pet brakova i četvoro dece, a njegova sadašnja partnerka je mlađa i od njegovih ćerki. Ipak, Mateus je, prema pisanju stranih medija, poručio da nema nameru da ponovo stane pred oltar.
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