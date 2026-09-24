PROPAO TREĆI POKUŠAJ DPS-A: Mandić ostaje predsednik skupštine, nema kvoruma za smenu

POSLANICI crnogorskog parlamenta neće danas raspravljati o predlogu za razrešenje predsednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma.

Foto: SAVO PRELEVIC/AFP/Profimedia

Nakon što je utvrđeno da nema kvoruma i varnica u klupama, poslanici opozicije i dela vlasti napustili su plenarnu salu, prenosi RTCG.

Da bi sednica bila održana potreban je kvorum od 41 poslanika.

Inicijativu za razrešenje Mandića pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista (DPS) krajem avgusta, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici generala Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu.

AP Photo/Radivoje Pavicic

Inicijativu je potpisalo 16 poslanika DPS-a, tri Evropskog saveza, šest Bošnjačke stranke, četiri poslanika Građanskog pokreta URA, kao i poslanici Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, Adrijan Vuksanović i Mehmed Zenka.

Potpisnici inicijative su i nezavisni poslanici Nikola Janović i Miodrag Laković, poslanik Albanskog foruma Artan Čobi i poslanik Ilir Čapuni.

PES, Demokratska Crna Gora i SNP odbacili su inicijativu. Podršku nije dao ni Nikola Camaj iz Albanskog foruma.

Ovo je bio treći put da DPS pokušava da smeni Mandića.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja