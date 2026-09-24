Pamte ga po onom golu iz slobodnjaka protiv Partizana, sada je u 2026. ispisao najlepšu fudbalsku bajku u RS

Kao trener-igrač radi neverovatan posao

Foto: Printskrin/Arena sport

Nekada je tresao mreže i igrao na najvećim stadionima u Srbiji, nastupao za Borac iz Čačka, Mladost iz Lučana, Voždovac, Bačku, a onda i za Sarajevo, Olimpik, Tuzla Siti, Zvijezdu 09 i Radnik iz Bijeljine u Bosni i Hercegovini. Danas, u potpuno drugačijoj ulozi, ispisuje jednu od najlepših fudbalskih priča u Republici Srpskoj.

U pitanju je Nebojša Gavrić, momak kog ljubitelji fudbala u Srbhiji pamte po onom golu protiv Partizana 2015. godine, kao i po akrobatskom udarcu protiv Radničkog iz Niša iste sezone.

Da se, najpre, vratimo malo u prošlost...

Bio je 25. oktobar 2015. godine. Mladost iz Lučana dočekala je Partizan, a činilo se da će crno-beli odneti sva tri boda. Partizan je vodio 2:1, a onda je u 89. minutu na scenu stupio Gavrić.

I to na kakav način. Iz slobodnog udarca pogodio je mrežu Živka Živkovića i doneo Mladosti iz Lučana bod protiv Partizana – 2:2. Taj pogodak ostao je jedan od upečatljivijih trenutaka njegove karijere.

U dresu Mladosti, Gavrić je sredinom maja 2015. doneo trijumf protiv Radničkog iz Niša, kada je spektakularno reagovao u kaznenom prostoru i postigao pogodak o kom se danima pričalo.

Gavrić je upravo u Lučanima proveo veliki deo svoje karijere. Od 2012. do 2017. godine odigrao je čak 132 prvenstvene utakmice i postigao osam golova, a sa Mladosti je osvojio i Prvu ligu Srbije u sezoni 2013/14.

Danas, Gavrić sa 35 godina ispusuje novo životno poglavlje. Nekoliko sezona unazad je trener Majevice iz Lopara, doveo je ovaj klub iz četvrte u prvu ligu, i to sve dok je kao igrač branio boje Radnika iz Bijeljine, da bi u međuvremenu postao i igrač Majevice.

Dakle, kao trener-igrač, Gavrić je 2026. uveo Majevicu u Prvu ligu Republike Srpske, a već u debitantskoj sezoni u elitnom rangu klub iz Lopara pokazuje da nije došla samo da bude prolaznik.

Majevica je u prvih pet kola imala 11 bodova, tri pobede i dva nerešena, zatim je usledio minimalni poraz u gostima, dok je potvrda sjajnog rada Gavrića, same ekipe, ali i urpave kluba, na čelu sa Davorom Vićićem, stigla u sredu popodne - protiv lidera, Laktaša, ekipe koja je do tada imala maksimalan učinak – šest utakmica i šest pobeda.

Majevica je povela u sedmom minutu, kada je Igor Trivić zatresao sopstvenu mrežu. Laktaši su uspeli da izjednače u 74. minutu preko Miloša Perovića sa bele tačke, ali do kraja nije bilo promene rezultata.

Čovek koji je ostao upamćen po slobodnjaku za 2:2 protiv Partizana sada sa klupe i terena predvodi Majevicu kroz istorijsku sezonu. Klub iz Lopara već je napravio veliki korak plasmanom u viši rang, a četvrto mesto posle sedam kola pokazuje da se tu ne zadovoljavaju samo učešćem.