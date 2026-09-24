LISTA BEZ POLITIKE, ZA NASILJE: Blokaderi najavljuju gaženje i silovanje žena ukoliko pobede (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
KAMPANjA blokadera usmerena protiv žena se nastavlja, u nedostatku političkog programa tzv. Studentske liste.
Oni i ne kriju da je jedino što znaju da napadaju, mrze i prete nasiljem. Jezive objave i dalje kruže društevnim mrežama.
U jednoj od objava širi se mržnja i na rasnoj osnovi:
- Penzionerke, krezube ćacike, ciganke??? Uh kako ćemo da ih gazimo 26. oktobra, sve da im presedne.
Dakle, smetaju im sve žene koje su podigle pomoć države od 6.000 dinara. Jednostavno ne mogu da shvate da ne žive svi kao oni u "Krugu dvojke", na Vračaru ili na Dedinju i da se ne "kupaju u parama".
Vladimir Štimac, osvedočeni blokader čija je supruga na tzv studentskoj listi, javno i otvoreno propagira nasilje nad neistomišljenicima i kaže:
- Ukoliko i vi želite da jašete - glasajte za studentsku listu!
Činjenica je da građani Republike treba da odaberu 26. oktobra da li je to sudbina koju žele. Sve ankete potvrđuje da su u velikoj većini normalni ljudi koji žele pristojnu Srbiju kakvu već godinama vodi predsednik Aleksandar Vučić.
Građani ne žele više da brutalne scene divljanja. Blokaderi su, između ostalog maltretirali žene na ulicama, razbijali im glave i pretili silovanjem svih žena koje nisu njihove istomišljenice.
U nastavku pogledajte uznemirujući video blokaderskog nasilja:
Na ovakve scene brutalnosti i nasilja morao je da reaguje lično i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kako bi zaštitio sve žene koje su ugrožene i osigurao im osećaj bezbednosti.
- Kampanja koju blokaderi vode protiv žena u Srbiji je jeziva i nedopustiva. Žene u Srbiji neka ne brinu, nikada im nećemo dozvoliti da ponižavaju najbolji i najodgovorniji deo našeg društva - naglasio je Vučić.
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