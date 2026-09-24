NARODE, OVAJ NAS SVE PRAVI BUDALAMA! Crnogorac Srdanović "radi treću smenu" na ulici, sa megafonom!

PRVI na studentsko-blokaderskoj listi Ilija Srdanović pokazao kako izgleda manipulacija javnosti

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Hronologija (ili demagogija) ide ovako - forsira nam se priča:

„Nama su naši poslovi, u kojima smo profesionalci, podjednako važni kao i ova kandidatura. Možemo istovremeno da budemo i političari i profesionalci. Posle tribina i skupova normalno idemo na posao.“



I onda, u četvrtak prepodne – gostovanje u emisiji, u kojoj se ističe:

„Evo, večeras radim treću smenu.“ A samo nekoliko sati kasnije – snimci iz „treće smene“ jednog lekara: na ulici, sa megafonom.

Pravo na protest postoji, sve je to u redu. Samo nemojte ovako da nas lažete…