NARODE, OVAJ NAS SVE PRAVI BUDALAMA! Crnogorac Srdanović "radi treću smenu" na ulici, sa megafonom!
PRVI na studentsko-blokaderskoj listi Ilija Srdanović pokazao kako izgleda manipulacija javnosti
Hronologija (ili demagogija) ide ovako - forsira nam se priča:
„Nama su naši poslovi, u kojima smo profesionalci, podjednako važni kao i ova kandidatura. Možemo istovremeno da budemo i političari i profesionalci. Posle tribina i skupova normalno idemo na posao.“
I onda, u četvrtak prepodne – gostovanje u emisiji, u kojoj se ističe:
„Evo, večeras radim treću smenu.“ A samo nekoliko sati kasnije – snimci iz „treće smene“ jednog lekara: na ulici, sa megafonom.
Pravo na protest postoji, sve je to u redu. Samo nemojte ovako da nas lažete…
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