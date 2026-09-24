TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

24. 09. 2026. u 13:08

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tiket dana

18.00 Andora - Malta 0-1 (2.00)

18.00 Dubai - Real Madrid 2 (2.20)

Kvota: 4.40

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U okviru grupe "2" divizije "A" Lige nacija gledaćemo pravi fudbalski klasik kada se večeras od 20.45 na "Johan Krojf areni" u Amsterdamu budu sastali Holandija i Nemačka. "Lale" i "panceri" obnavljaju svoje veliko rivalstvo na otvaranju novog ciklusa Lige nacija. Oba tima ulaze u novu eru nakon što su takmičenje na Svetskom prvenstvu završila već u prvoj nokaut fazi.

24. 09. 2026. u 06:15 >> 12:06

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