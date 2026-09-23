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JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg sigurica tiketa sa dve realne kvote

Немања Пејчић

23. 09. 2026. u 09:58

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ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег сигурица тикета са две реалне квоте

Tanjug/AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

18.00 Bregalnica Štip - Skopje 1 (1.62)

21.00 Barselona (Ž) - Pariz (Ž) 4+ (1.37)

Kvota: 2.22

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