JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg sigurica tiketa sa dve realne kvote

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 6.20 sati dogodila u mestu Slatina kod Šapca nastradao je pevač Goran Maksimović Gogo (26). Do saobraćajne nesreće, prema nezvaničnim informacijama, došlo je kada je automobil sleteo sa puta, a u njemu su, pored njega, ostale zaglavljene tri osobe.