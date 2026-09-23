NOĆNI SINGL PROŠAO BEZ STRESA: Evo novog predloga TIP Novosti za utakmice koje počinju posle ponoći
REDAKCIJA Tipa spremila vam je dubl koji se igra u noći između srede i četvrtka
ponuda je bila loša u noći između utorka i srede pa smo vam umesto noćnog tiketa ponudili noćni singl i bili smo uspešni u prognozi, što možete da se uverite ako kliknete na link OVDE.
Evo i današnjeg predloga:
Noćni singl sreda/četvrtak
2.30 Amerika Kali - Aguilas Doradas 2+ (1,30)
Amerika Kali prednjači u kolumbijskoj Primeri A i postigla je 11 golova u poslednje četiri utakmice kod kuće. Najmanje dva puta je zatresla mrežu u tri od te četiri utakmice, dok su Agiljasi primili po dva gola u tri od poslednja četiri gostovanja.
3.30 Sijetl saunders - Real Solt Lejk Siti X2 (1,88)
Kvota: 2,44
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
23. 09. 2026. u 10:46
JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg sigurica tiketa sa dve realne kvote
23. 09. 2026. u 09:58
ZA LjUBITELjE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
23. 09. 2026. u 09:36
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za sredu
23. 09. 2026. u 08:55
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Na aukciji luksuz od 11 miliona evra: Prodaje se zaplenjeni avion kralja kocke
2026-09-22 14:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Komentari (0)