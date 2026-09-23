Tip fudbal

NOĆNI SINGL PROŠAO BEZ STRESA: Evo novog predloga TIP Novosti za utakmice koje počinju posle ponoći

Olja Mrkić

23. 09. 2026. u 12:34

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REDAKCIJA Tipa spremila vam je dubl koji se igra u noći između srede i četvrtka

НОЋНИ СИНГЛ ПРОШАО БЕЗ СТРЕСА: Ево новог предлога ТИП Новости за утакмице које почињу после поноћи

Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

ponuda je bila loša u noći između utorka i srede pa smo vam umesto noćnog tiketa ponudili noćni singl i bili smo uspešni u prognozi, što možete da se uverite ako kliknete na link OVDE.

Evo i današnjeg predloga:

Noćni singl sreda/četvrtak

2.30 Amerika Kali - Aguilas Doradas 2+ (1,30)
Amerika Kali prednjači u kolumbijskoj Primeri A i postigla je 11 golova u poslednje četiri utakmice kod kuće. Najmanje dva puta je zatresla mrežu u tri od te četiri utakmice, dok su Agiljasi primili po dva gola u tri od poslednja četiri gostovanja.

3.30 Sijetl saunders - Real Solt Lejk Siti X2 (1,88)

Real Solt Lejk je u lošoj formi, ali bi mogao da izbegne poraz od Sijetl Saundersa, koji takođe teško dolazi do pobeda. Domaćin nije slavio na poslednjih osam utakmica, kao ni na prethodnih pet kod kuće, a pobedio je samo jednom u poslednjih sedam međusobnih duela sa Real Solt Lejkom.

Kvota: 2,44

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