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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

23. 09. 2026. u 10:46

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, košarke i odbojke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

BackpagePix / PA Images / Profimedia

Sreda

17.00 Enugu rendžers - Rančer bes 1 (1.40)

17.30 Bisons Loima - Salon Vilpas 1 (1.38)

21.05 Italija - Finska ukupno poena 140.5 (1.85)

Kvota: 3.57

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