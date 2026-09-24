PUTIN IZDAO NAREĐENJE: Učinite to odmah!
RUSKI lider Vladimir Putin razgovarao je sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije o dodatnim merama za neutralisanje pretnji po javnu bezbednost u zemlji.
Šef države je u četvrtak održao sastanak. Otvarajući skup, Putin je izneo glavnu temu razgovora.
„Danas je na dnevnom redu pitanje dodatnih mera za neutralisanje pretnji po javnu bezbednost u Rusiji”, rekao je predsednik.
Zatim je izveštaj podneo ministar unutrašnjih poslova Vladimir Kolokoljcev.
Sastanku su prisustvovali i premijer Mihail Mišustin, predsednica Saveta Federacije Valentina Matvijenko, predsednik Državne dume Vjačeslav Volodin, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev i šef Administracije predsednika Anton Vaino.
Ruski lider je prethodno sa članovima Saveta bezbednosti razgovarao o maloletničkoj delikvenciji i merama za borbu protiv nje. Izveštaje o ovoj temi podneli su ministar unutrašnjih poslova Vladimir Kolokoljcev i generalni tužilac Aleksandar Gucan.
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