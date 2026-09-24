STIŽE NA "RAKETI" U MOSKVU: Evo šta je Zelenski najavio i odgovorio ruskim novinarima

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski je na marginama Generalne skupštine UN izjavio da je spreman da u Moskvu doputuje "raketom".

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Agencija RIA Novosti prenosi danas da je Zelenski upotrebio nepristojan jezik odgovarajući na pitanja ruskih novinara o mogućnosti posete Moskvi kada se, zajedno sa ukrajinskom delegacijom, uputio ka sedištu UN i kada ga je dočekao dopisnik "Vesti", koji ga je nekoliko puta pitao o njegovoj poseti Moskvi radi pregovora.

- Na raketi - odgovorio je Zelenski uz psovku, navodi ruska agencija.

Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta izjavio da Zelenski može doći u Moskvu, ali da su kontakti na visokom nivou dozvoljeni tek nakon postizanja sporazuma, a te sporazume moraju da razrade relevantni stručnjaci.

Do tada, napomenuo je ruski predsednik, nema smisla sastajati se. Po njegovom mišljenju, ukrajinska strana time nastoji samo da zaustavi napredovanje ruske vojske, dok Rusiji trebaju sporazumi ne na šest ili tri meseca, već na dugi rok.

(Tanjug)

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