Jedan igrao u Partizanu, dvojica godinama u Seriji A: Batak doveo trojicu trenera u OFK Beograd

"Romatičari" kreću sa novim stručnim štabom u nastavak sezone

FOTO: M. Vukadinović

Radoslav Batak u sredu je i zvanično preuzeo mesto šefa stručnog štaba OFK Beograda, a novi trener „Romantičara“ već je formirao tim saradnika sa kojim će raditi na Karaburmi.

U stručnom štabu Radoslava Bataka, potvrđeno je Novostima, biće Vladimir Branković, Vlado Šmit i Vlada Avramov.

Branković i Šmit biće deo trenerskog dela stručnog štaba, dok je Vlada Avramov angažovan za rad sa golmanima. Nekadašnji reprezentativac Srbije iza sebe ima bogatu igračku karijeru, tokom koje je branio za Vojvodinu, Vićencu, Fiorentinu, Kaljari i Torino, a iskustvo u trenerskom poslu sticao je i kao trener golmana u inostranstvu.

Vladimir Branković je nekadašnji fudbaler koji je tokom igračke karijere nastupao na poziciji defanzivca. Nosio je dresove OFK Beograda, Partizana, Vojvodine, Napretka, Zrinjskog i moldavskog Šerifa, sa kojim je osvojio prvenstvo i Kup Moldavije. Deo karijere proveo je i u Bačkoj Topoli, Zemunu, Spartaku iz Subotice i drugim klubovima, dok je godinama unazad bio pomoćnik Vladimiru Gaćinoviću.

Vlado Šmit je takođe bivši fudbaler sa ozbiljnim međunarodnim iskustvom. Igrao je za Vrbas, Vojvodinu i Železnik, a potom je karijeru gradio u Italiji, gde je nastupao za Bolonju, Atalantu, Peskaru i Trevizo. Igrao je i za SPAL, a poslednji deo igračke karijere proveo je u slovenačkom Triglavu iz Kranja. Nastupao je i za mlađe selekcije tadašnje SR Jugoslavije.

Po završetku igračke karijere Šmit se posvetio trenerskom poslu. Radio je kao pomoćni trener u Triglavu, Rizeu, Gectepeu, Šerifu i Osijeku, a do skoro je bio deo stručnog štaba Ocelula iz Galacija.

Podsetimo, Batak je na klupi OFK Beograda nasledio Jovana Damjanovića, koji je prethodno napustio klub. Novi strateg „Romantičara“ debitovaće nakon reprezentativne pauze, kada OFK Beograd očekuje gostovanje ekipi Mladosti u Lučanima.

Beogradski klub se trenutno nalazi na desetom mestu Superlige Srbije sa devet osvojenih bodova, a Batak će sa svojim stručnim štabom imati zadatak da popravi rezultate i stabilizuje ekipu u nastavku prvenstva.

Za Bataka je ovo povratak trenerskom poslu nakon angažmana u Napretku, a prethodno je vodio i Vojvodinu, Radnički iz Niša i Novi Pazar, dok je bio i selektor kadetske reprezentacije Srbije.