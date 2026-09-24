OTIMAČINA SE NASTAVLJA: Junajted doveo još jednog talenta iz Sitija, OVO je čovek koji stoji iza svega

Mladi 17-godišnji engleski fudbaler Karim Kasim prešao je iz Mančester Sitija u redove gradskog rivala Mančester Junajteda, saopštili su danas klubovi.

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Mladi 17-godišnji engleski fudbaler Karim Kasim prešao je iz Mančester Sitija u redove gradskog rivala Mančester Junajteda, saopštili su danas klubovi.

Jedan od najtalentovanijih veznih igrača Engleske potpisao je danas ugovor sa "đavolima" i do kraja sezone igraće za mladi tim Junajteda, dok se očekuje da sledeće godine, čim napuni 18, postane deo prvog tima kluba sa Old Traforda.

Kasim je već odigrao i tri meča za reprezentaciju Engleske do 17 godina.

Transfer je, kako prenose engleski mediji, obavljen bez obeštećenja, jer je Kasim ranije odbio da potpiše stipendijski ugovor sa čelnicima "građana".

Pored Kasima, Junajted je pred zaključenjem još nekoliko transfera mladih igrača. Iz Mančester sitija trebalo bi da stigne i 16-godišnji defanzivni vezista Dejvid Eze, dok iz Liverpula dolazi 16-godišnji krilni napadač Ajzak Konde. Klub će takođe potpisati prvi profesionalni ugovor sa 17-godišnjim krilom Noom Ajajijem.

Ovaj transfer, kao i pomenutog Eyea, je deo šire akcije Junajteda koju predvodi novi tehnički direktor Džejson Vilkoks, nekadašnji rukovodilac Sitijeve akademije, a prethodno fudbaler Bleknberna, Lidsa i Blekpula. On je već učestvovao u dovođenju Džeka Flečera, Tajlera Flečera i Harisona Parkera iz gradskog rivala.

Inače, seniorski transfer iz Sitija u Junajted nije se desio od prelaska nekadašnjeg golamana, a sada skauta u Junajtedu, Tonija Kotona koji je 1996. stigao na Old Traford.

S druge strane, u suprotnom smeru bilo je dosta slučajeva i to značajnih fudbalskih imena - Endi Kol, Oven Hargrivs, Teri Kuk, Andrej Kančelskis, Piter Šmajhel i Karlos Tevez su prelazili iz Junajteda u Siti, dok je Denis Lo prvo iz Sitija preko Torina prešao u Junajted pa onda opet u Siti.