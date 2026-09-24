Sunovrat Srbina! Miomir Kecmanović ispao na startu turnira
Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa turnira u kineskom gradu Čengduu pošto ga je Gruzijac Nikoloz Basilašvili pobedio rezultatom 2:0 (7:6(7:3), 6:4) za sat i 34 minuta.
U prvom setu nije bilo brejka, a Kecmanović je kod 5:4 za Basilašvilija na svoj servis spasio jednu set loptu.
U taj-brejku je Gruzin ipak uspeo da osvoji prvi set i povede 1:0.
U drugom setu Basilašvili pravi brejk kod rezultata 2:2 i zatim bez većih problema privodi meč kraju.
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