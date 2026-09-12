IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom
SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.
REZULTATI PRETHODNOG KOLA
PSŽ - Monako 1:2
Betis - REAL M. 1:0
Notingem - TOTENHEM 0:0
Inter - NAPOLI 3:2
Šalke - BAJERN 0:0
FENERBAHČE - Bešiktaš 1:2
Arsenal - ČELSI 2:1
JUVENTUS - Milan 1:1
C. Zvezda - PARTIZAN 2:1
Hradec - SPARTA 2:1
Volos - OLIMPIJAKOS 1:1
AJAKS - PSV 1:3
NAREDNI MEČEVI
subota
REAL M. - R. Valjekano 1 1.13
TOTENHEM - Everton 1 2.05
SPARTA - Jablonec 1 1.47
Fortuna - AJAKS 2 1.41
OLIMPIJAKOS - OFI 1 1.19
ČELSI - Hal 1 1.23
nedelja
Brest - PSŽ 2 1.35
NAPOLI - Bolonja 1 1.75
Elversberg - BAJERN 2 1.20
PARTIZAN - Vojvodina 1 2.45
Sasuolo - JUVENTUS 2 1.60
ponedeljak
Gaziantep - FENERBAHČE 2 1.56
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