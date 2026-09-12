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IZ KIKSA U FIKS: Favoriti na popravnom

И.Д.

12. 09. 2026. u 08:14

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SPISAK favorita koji bi zbog kiksa u prošlom kolu u ovom „morali” da pobede.

ИЗ КИКСА У ФИКС: Фаворити на поправном

FOTO: Cesar Cebolla / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

REZULTATI PRETHODNOG KOLA

PSŽ - Monako 1:2

Betis - REAL M. 1:0

Notingem - TOTENHEM 0:0

Inter - NAPOLI 3:2

Šalke - BAJERN 0:0

FENERBAHČE - Bešiktaš 1:2

Arsenal - ČELSI 2:1

JUVENTUS - Milan 1:1

C. Zvezda - PARTIZAN 2:1

Hradec - SPARTA 2:1

Volos - OLIMPIJAKOS 1:1

AJAKS - PSV 1:3

NAREDNI MEČEVI

subota

REAL M. - R. Valjekano 1 1.13

TOTENHEM - Everton 1 2.05

SPARTA - Jablonec 1 1.47

Fortuna - AJAKS 2 1.41

OLIMPIJAKOS - OFI 1 1.19

ČELSI - Hal 1 1.23

nedelja

Brest - PSŽ 2 1.35

NAPOLI - Bolonja 1 1.75

Elversberg - BAJERN 2 1.20

PARTIZAN - Vojvodina 1 2.45

Sasuolo - JUVENTUS 2 1.60

ponedeljak

Gaziantep - FENERBAHČE 2 1.56

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