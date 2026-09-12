Košarka

Obradoviću puk'o film: Bivši trener Partizana povukao iznenadan potez!

Новости.онлине/С.С.

12. 09. 2026. u 16:15

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Posle serije povreda Atinjani nisu imali drugo rešenje.

Обрадовићу пуко филм: Бивши тренер Партизана повукао изненадан потез!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Veliki broj povređenih igrača, naterale su čelnike bivšeg prvaka Evrope da izađe na tržište u potrazi za pojačanjima koji bi otklonili "glavobolju" srpskom stručnjaku.

Još pre početka sezone povređeni su bili francuski centar Mustafa Fal i jedan od najboljih igrača Najdžel Hejs-Dejvis.

Tokom prijateljskog meča protiv AEK na Rodosu, povratnik u evropsku košarku Geršon Jabusele je igrao "četvorku", a Dinos Mitoglu "peticu".

FOTO: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na centarskoj poziciji je i bivši miljenik "grobara" Matijas Lesor, koji je bez konkurencije primarni izbor, dok iz drugog plana šansu čekaju pomenuti Fal, Jabusele i Mitoglu, s tim da poslednja dvojica se po potrebi premeštaju i na "četvorku".

PAO traži igrača koji će popuniti rupe sa klupe, kao što su radili Gabrijel i Farid.

"Zeleni" iz Atine sledeću prijateljsku utakmicu igraju protiv Spartaka iz Subotice danas od 17.00 časova.

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