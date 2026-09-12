"IZBORI NISU IGRA, A DRŽAVA NIJE IGRAČKA" Srpska lista: Pružamo punu podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija
SRPSKA lista pružila je podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima koji su zakazani za 25. oktobar.
- Srpska lista obaveštava javnost da pruža punu podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima koji su zakazani za 25. oktobar, u ime desetina hiljada časnih Srpkinja i Srba kojima je Srbija u srcu.
Podrška listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija je za srpski narod na Kosovu i Metohiji od posebnog značaja zbog nastavka institucionalne podrške, zaštite srpskih nacionalnih interesa i očuvanje prava, bezbednosti i uslova za ostanak i opstanak srpskog naroda na ovim prostorima.
Pobeda liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija predstavlja nastavak politike ekonomskog razvoja, otvaranje novih radnih mesta, povećanje plata i penzija, dalja ulaganja u zdravstvo, školstvo i infrastrukturu, kao i snažniju podršku srpskim porodicama i lokalnim sredinama na Kosovu i Metohiji.
Izbori nisu igra, a država nije igračka, i ne sme se prepustiti onima koji se javno odriču i srpskog naroda i Kosova i Metohije. Podsećamo sve naše sunarodnike na Kosovu i Metohiji ali i širom naše Srbije, protiv liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija se nalaze oni koji su mesecima blokirali Srbiju, koji žele da nastave komadanje Srbije, koji nikada nisu osudili zlo koje je Kurtijev režim činio i čini našem narodu na ovim prostorima i koje su podržali listom svi srbomrsci, pa i Aljbin Kurti i njegovi sledbenici.
Predstojeći izbori su prilika da svima koji služe tuđim interesima, žele podele u našoj državi, uništavanje institucija i anarhiju kažemo šta srpski narod misli o njima - navodi se u saopštenju
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