SUTRA TAČNO U 11: Vučić će prisustvovati taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 13. septembra, taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026".
- Vežba će početi u 11.00 časova, na privremenom poligonu "Pešter" - saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Na privremenom poligonu "Pešter" u toku je završna faza prvog dela združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026", koju u sadejstvu izvode jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije.
Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.
Vežbajuće jedinice su na teren izašle sredinom prošle sedmice, a intenzivne aktivnosti na ovom poligonu završavaju se u nedelju 13. septembra, vežbom ojačane taktičke grupe u izvođenju napadne operacije.
Preporučujemo
VUČIĆ O PRESUDI TAČIJU: U Parizu sam dobio drugačije nagoveštaje
12. 09. 2026. u 12:29
LAŽOMER: Glogov kolac na "studentskoj" listi! (VIDEO)
12. 09. 2026. u 11:56
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)