Politika

SUTRA TAČNO U 11: Vučić će prisustvovati taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026"

В.Н.

12. 09. 2026. u 14:10

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra, 13. septembra, taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026".

СУТРА ТАЧНО У 11: Вучић ће присуствовати тактичкој вежби са бојевим гађањима Победник 2026

FOTO TANJUG

- Vežba će početi u 11.00 časova, na privremenom poligonu "Pešter" - saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Na privremenom poligonu "Pešter" u toku je završna faza prvog dela združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026", koju u sadejstvu izvode jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije.

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/ Miloš Savić

Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE/ Miloš Savić

Vežbajuće jedinice su na teren izašle sredinom prošle sedmice, a intenzivne aktivnosti na ovom poligonu završavaju se u nedelju 13. septembra, vežbom ojačane taktičke grupe u izvođenju napadne operacije.

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