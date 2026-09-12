Fudbal

Zbog ovoga je Rijera zamenio Kima nakon 19 minuta igre u Surdulici

Александар Илић
Aleksandar Ilić

12. 09. 2026. u 13:58

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FUDBALERI Crvene zvezde nisu uspeli da potvrde dobru igru iz derbija u narednom kolu. Radnik iz Surdulice "ukrao" je bod šampionu Srbije, a jedan detalj posebno je zapao za oko navijačima.

Због овога је Ријера заменио Кима након 19 минута игре у Сурдулици

FOTO: FK Crvena zvezda

Mlađani Je-Geon Kim (18) proveo je na terenu svega 19 minuta, nakon čega ga je trener  Albert Rijera zamenio. 

Prvobitno mislilo se da je reč o povredi, ali ispostavilo se da to nije problem. 

Korejac je dan nakon utakmice normalno trenirao, pa je postalo jasno da je odluka španskog stručnjaka bila isključivo taktičke prirode, informacije su koje je preneo Sport klub. 

Rijera mu je prilikom izlaska pružio ruku, nema između njih nikakvog sukoba. Španski stručnjak jednostavno nije bio zadovoljan izdanjem mladog fudbalera i želeo je da promenom pokuša da utiče na tok utakmice. Koliko je uspeo, pitanje je, jer je ubacio Lučića umesto njega i ni on nije uspeo da donese i unese nešto novo u igru tima.


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