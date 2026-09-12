CRNE MAČKE, CRNJA TRADICIJA PROTIV ARSENALA

Posle solidnog starta sezone, Sanderlend sada ima priliku da pokaže koliko zaista može u Premijer ligi. Jedini problem je što mu u goste dolazi Arsenal, protiv kojeg ima katastrofalan međusobni skor.

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„Tobdžije“ su savršeno započele odbranu titule i deluju kao veliki favorit, ali domaćin ima razloga da veruje da može da im zagorča život.

Sanderlend je u prva tri kola osvojio četiri boda, uz po jednu pobedu, remi i poraz, a od neuspeha na otvaranju sezone nije izgubio. Pobeda nad Fulamom bila je druga uzastopna domaća pobeda protiv londonskih klubova i mogla bi da ulije dodatno samopouzdanje ekipi koja se vratila u elitu.

Poslednji put je Sanderlend uspeo da poveže tri domaće pobede u Premijer ligi još u februaru 2012. godine. Prošle sezone nije pobedio nijednu ekipu koja je prvenstvo završila među prvih pet, uz pet remija i pet poraza. Zbog toga mu predstoji izuzetno težak zadatak, pogotovo što ga već naredne sedmice očekuje debi u Ligi Evrope.

Arsenal je, s druge strane, upisao tri pobede u prva tri kola. Ekipa Mikela Artete je prošlog vikenda savladala Čelsi rezultatom 2:1, a zatim je u prvom meču Lige šampiona slavila na gostovanju Napoliju sa 1:0.

Londončani sada imaju priliku da po šesti put u istoriji započnu sezonu sa četiri uzastopne pobede u Premijer ligi. U svih pet prethodnih slučajeva završili su među prva dva, a tri puta su osvojili titulu. Arsenal je uz to pobedio na pet od poslednjih šest gostujućih prvenstvenih utakmica.

Tradicija je ubedljivo na strani gostiju. Sanderlend je slavio samo jednom u poslednjih 29 premijerligaških duela sa Arsenalom, uz 10 remija i 18 poraza. Ni u poslednjih 17 susreta nije uspeo da pobedi, dok je u poslednjih sedam domaćih utakmica protiv „tobdžija“ doživeo pet poraza.

Zanimljivo je i da je Sanderlend izgubio broj kornera u sedam od poslednjih devet takmičarskih mečeva, dok su njegovi protivnici u poslednjih šest domaćih premijerligaških utakmica dobijali najmanje dva žuta kartona. Arsenal je, sa druge strane, deset od poslednjih 13 gostujućih pobeda u prvenstvu ostvario razlikom od jednog gola.

Brajan Brobi je postigao izjednačujući gol u 94. minutu prošlosezonskog duela ovih timova, a svih sedam njegovih golova za klub stiglo je posle pauze. Kristos Colis bi mogao da bude strpljiv u potrazi za prvim golom za Arsenal, pošto je šest od poslednjih sedam pogodaka postigao posle 60. minuta.

Habib Dijara će zbog povrede duže odsustvovati iz ekipe Sanderlenda, dok se Jirjen Timber i Kristijan Moskera približavaju povratku u sastav Arsenala.

Iako je prednost Arsenala u međusobnim duelima ogromna, snaga Sanderlenda na domaćem terenu mogla bi da donese vrednost u klađenju. Pobeda gostiju uz golove na obe strane deluje kao zanimljiva opcija.

NAŠ TIP: 2&GG

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