PAVLOVIĆ POSLE PREDAJE LISTE: Verujemo u Vučića - Mladi više ne žele da budu posmatrači, već da grade budućnost Srbije (FOTO)

MILOŠ Pavlović se oglasio na društvenoj mreži Instagram povodom predavanja liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

Foto: Printskrin Instagram/pavmilos

- Danas smo sa ponosom predali listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“. Vreme je da mladi ne budu samo posmatrači, već aktivni učesnici u stvaranju sigurne, stabilne i napredne Srbije u kojoj žele da grade svoju budućnost.

Mi mladi verujemo u našeg budućeg predsednika Vlade Aleksandra Vučića.

Čoveka čije će znanje, iskustvo i mudra politika nastaviti da vodi Srbiju putem razvoja i napretka.

Pred nama je zahtevna i ozbiljna kampanja. Biće potrebno mnogo rada, razgovora i energije, ali čvrsto verujem da će građani Srbije umeti da prepoznaju odgovornost, rezultate i politiku koja garantuje sigurnu i stabilnu budućnost za sve.

Ujedinjeni, odgovorno i hrabro, za slobodnu, sigurnu i naprednu Srbiju! - naveo je Pavlović.