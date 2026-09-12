"MORAM SE SASTATI SA PUTINOM" Zelenski se oglasio, odmah dobio potvrdan odgovor iz Kremlja, ima samo jedan "mali" uslov

UKOLIKO ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski zaista želi da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, može da dođe u Moskvu - poziv njemu ostaje otvoren, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurel Obreja

Reagujući na izjavu Zelenskog da je spreman da se sa Putinom sastane na predstojećem samitu grupe G20 u Sjedinjenim Američkim Državama, Peskov je rekao da je Putin i ranije pozivao Zelenskog na sastanak u Moskvu, i dodao da još nije poznato da li će Putin putovati na samit G20, javlja Sputnjik.

- Verujem da su svi pozvani, osim, ​​nažalost, Južne Afrike. Ali o tome se nije čak ni razgovaralo. Rad se odvija na ekspertskom nivou. Naši stručnjaci takođe neprestano rade na dokumentima za predstojeći samit. Drugim rečima, sve teče uobičajenim tokom. Što se tiče mogućnosti da Putin otputuje, o tom pitanju čak nismo ni razgovarali - rekao je Peskov i naveo da su Putin i Tramp nedavno razgovarali telefonom, i to "srdačno i konstruktivno".

Ranije danas, Zelenski je rekao da je spreman da se sastane sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom na samitu G20 u Majamiju ako bude pozvan.

- Da, naravno. Moramo doći. Moramo se sastati, razgovarati i doneti odluku - rekao je Zelenski. Prema rečima ukrajinskog lidera, ono što će reći ruskom predsedniku neće biti najvažnije. "Samo će rezultat biti važan - naglasio je Zelenski.

Samit G20 biće održan 14. i 15. decembra u Majamiju u SAD. Prema zvaničnom veb-sajtu samita, Ukrajina još nije među zemljama koje nisu članice G20, a koje su pozvane da učestvuju. Pomoćnik ruskog predsednika za međunarodne poslove Jurij Ušakov izjavio je ranije danas da učešće Vladimira Putina na samitu G20 u Sjedinjenim Državama još nije razmatrano.

Ušakov je naveo da Rusija radi na ekspertskom nivou na dokumentima za predstojeći samit.

(Tanjug)