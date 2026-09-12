Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

Немања Пејчић

12. 09. 2026. u 08:06

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

FOTO: TORSTEN SILZ / AFP / Profimedia

3+ TIKET ZA SUBOTU

15.30 Majnc - Ajntraht Frankfurt 3+ (1.45)

16.30 Roda - Vitese 3+ (1.57)

18.00 Sankt Galen - Sion 3+ (1.33)

Kvota: 3.03

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