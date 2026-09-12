Čelsi želi da se vrati na pobednički put, ali Hal stiže bez straha
Čelsi će na Stamford Bridžu pokušati da se vrati na pobednički put u Premijer ligi, ali ga čeka ekipa koja je već na startu sezone pokazala da nije došla u elitni rang samo da bi se borila za opstanak.
Hal je posle tri kola neporažen i jedini je tim u prva četiri ranga engleskog fudbala koji još nije primio gol u prvenstvu.
Šabi Alonso je prošlog vikenda doživeo prvi poraz na klupi Čelsija, pošto je Arsenal slavio sa 2:1 na "Emiratima". Plavci su se, međutim, brzo oporavili i u Liga kupu priredili veliki preokret protiv Lidsa. Posle zaostatka, Čelsi je golovima rezervista Morgana Rodžersa, Kola Palmera i Pedra Neta stigao do pobede od 6:3.
Čelsi posle tri kola ima dve pobede i poraz i nalazi se na četvrtom mestu, sa tri boda manje od savršenog učinka Mančester sitija i Arsenala. Klub želi trofej posle osam godina bez titule u najvišem rangu, a sezona bez evropskih obaveza otvara prostor za ozbiljan napad na vrh.
Istorija je ubedljivo na strani domaćina. Čelsi nikada nije izgubio od Hala u 10 premijerligaških susreta, uz osam pobeda i dva remija. Ipak, postoji i podatak koji bi mogao da ohrabri goste – Čelsi nije pobedio u poslednja četiri domaća meča u Premijer ligi protiv ekipa koje su tek izborile plasman u elitu.
Još veći problem za Alonsa predstavlja odbrana. Čelsi nije sačuvao mrežu ni na jednom od poslednjih 19 mečeva u Premijer ligi, dok je u prva tri kola ove sezone primio čak sedam golova. Hal je, s druge strane, savladao Mančester junajted sa 2:0, Koventri sa 1:0 i odigrao 0:0 protiv Aston Vile.
Niz bez poraza Hala u svim takmičenjima prekinut je u utorak, kada je Sanderlend u Liga kupu slavio sa 1:0. Sergej Jakirović sada mora da uklopi veliki broj novajlija, jer je klub tokom leta doveo čak 18 igrača, a na raspolaganju ima 34 fudbalera.
Gostima ne ide u prilog ni tradicija na Stamford Bridžu. Hal nikada nije pobedio Čelsi u ligaškom meču u gostima, a u 18 prethodnih poseta zabeležio je tri remija i 15 poraza. To je najduži niz gostovanja jednom protivniku u prva četiri ranga engleskog fudbala bez pobede.
Rodžers bi posle četiri asistencije u drugom poluvremenu protiv Lidsa trebalo da se vrati u startnu postavu, dok se očekuje i Palmerov povratak među startere posle dva gola u Liga kupu. Palmer je u 15 premijerligaških nastupa protiv novopromovisanih ekipa učestvovao kod 15 golova – devet je postigao i šest namestio.
Hal ima problema sa povredama, ali će se posebna pažnja usmeriti na Olija Mekbernija, koji bi mogao da upiše 100. nastup u Premijer ligi. Napadač još nije postigao gol ove sezone, ali je zabeležio čak 258 intenzivnih presinga, 74 više od bilo kog drugog igrača u ligi.
Čelsi ima daleko veću ofanzivnu moć i ogromnu prednost u međusobnim susretima, ali Hal je do sada pokazao izuzetnu disciplinu i čvrstinu. Gosti bi mogli da zadaju ozbiljne probleme Alonsovoj ekipi, ali kvalitet domaćina trebalo bi da dođe do izražaja.
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