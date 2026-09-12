Marko Beceki osvojio pol poziciju za Veliku nagradu San Marina u Moto GP šampionatu

Vozač Aprilije Marko Beceki osvojio je danas pol poziciju za sprint i glavnu trku za Veliku nagradu San Marina u Moto GP šampionatu.

AP Photo/Joan Monfort

Beceki je na stazi "Marko Simončeli" u Mizanu došao do četvrte pol pozicije ove sezone vremenom 1.29,982 minuta, što je ujedno i novi rekord staze.

Aktuelni šampion Mark Markez iz Dukatija završio je kao drugoplasirani sa zaostatkom 0,198 sekundi iza Becekija.

Vozač Gresinija Fermin Aldeger zauzeo je treću poziciju sa 0,368 sekundi razlike u odnosu na pobednika kvalifikacija.

Vodeći u generalnom plasmanu Horhe Martin iz Aprilije bio je peti u kvalifikacijama.

Sprint trka za VN San Marina voziće se danas od 15 časova, dok je glavna trka sutra u 14 sati.

Martin je vodeći u generalnom plasmanu sa 256 bodova, drugi je Markez sa 237, a treći Beceki sa 232 boda.

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