SVET NA IVICI NUKLEARNOG SUKOBA?! BRIKS upozorio na sve veće pretnje i pozvao na hitnu deeskalaciju

ŠEFOVI država i vlada zemalja-članica BRIKS-a usvojili su Deklaraciju iz Nju Delhija na 18. samitu te grupe, saopštio je danas indijski premijer Narendra Modi, a zajednički dokument utvrđuje jasne pravce za buduće aktivnosti BRIKS-a i izražava zabrinutost zbog rastućih rizika od nuklearnih pretnji i sukoba.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manish Swarup

Prema njegovim rečima, Deklaracija je usvojena jednoglasno i nijedan član nije izneo nikakve primedbe.

- Današnji sastanak bio je izuzetno sadržajan i konstruktivan. Uz raznolikost naših pristupa, bila je očigledna naša zajednička posvećenost saradnji unutar BRIKS-a. Diskusija je pokazala da je nemoguće upravljati svetom koji se menja pomoću starih institucija. Potrebna su poboljšanja u sva tri pravca - zastupljenost, sposobnost reagovanja na izazove i donošenje pravila - napomenuo je Modi, prenosi Sputnjik.

Foto: Tanjug/AP/Kristina Solovyova

Kako se navodi, usvojena Deklaracija utvrđuje jasne pravce za buduće aktivnosti BRIKS-a.

Države-članice BRIKS-a u ovom dokumentu izražavaju zabrinutost zbog rastućih rizika od nuklearnih pretnji i sukoba.

Nuklearna bezbednost i fizička zaštita nuklearnih postrojenja moraju se, kako je istaknuto, održavati u svakom trenutku, uključujući i tokom oružanih sukoba.

Neophodno je, ukazuje se, podsticati nastavak razgovora usmerenih na pronalaženje praktičnih rešenja za prekogranična plaćanja između zemalja BRIKS-a.

Države-članice BRIKS-a izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog rastućeg broja jednostranih carinskih i necarinskih mera koje negativno utiču na trgovinu.

Kako se navodi, neophodan je zajednički napor za nesmetano funkcionisanje globalne trgovine, lanaca snabdevanja i energetskog sektora.

Zemlje-članice pozvale su međunarodnu zajednicu da reaguje na izazove i s njima povezane bezbednosne pretnje političko-diplomatskim merama usmerenim na deeskalaciju potencijalnog sukoba, i istakle su potrebu da se učestvuje u naporima na sprečavanju sukoba, uključujući i putem eliminisanja njihovih osnovnih uzroka.

U Deklaraciji je istaknuta posvećenost borbi protiv svih oblika terorizma.

Takođe, ponovo se potvrđuje posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Sirije.

Naglašena je potreba da se obezbedi mirno korišćenje svemirskih tehnologija.

Organizacija je pozvala i na zaštitu kulturnog nasleđa, naročito u zonama sukoba, kako bi se sprečilo njegovo uništavanje i nezakonita trgovina kulturnim dobrima.

(Politika onlajn)

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