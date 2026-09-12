SVET NA IVICI NUKLEARNOG SUKOBA?! BRIKS upozorio na sve veće pretnje i pozvao na hitnu deeskalaciju
ŠEFOVI država i vlada zemalja-članica BRIKS-a usvojili su Deklaraciju iz Nju Delhija na 18. samitu te grupe, saopštio je danas indijski premijer Narendra Modi, a zajednički dokument utvrđuje jasne pravce za buduće aktivnosti BRIKS-a i izražava zabrinutost zbog rastućih rizika od nuklearnih pretnji i sukoba.
Prema njegovim rečima, Deklaracija je usvojena jednoglasno i nijedan član nije izneo nikakve primedbe.
- Današnji sastanak bio je izuzetno sadržajan i konstruktivan. Uz raznolikost naših pristupa, bila je očigledna naša zajednička posvećenost saradnji unutar BRIKS-a. Diskusija je pokazala da je nemoguće upravljati svetom koji se menja pomoću starih institucija. Potrebna su poboljšanja u sva tri pravca - zastupljenost, sposobnost reagovanja na izazove i donošenje pravila - napomenuo je Modi, prenosi Sputnjik.
Kako se navodi, usvojena Deklaracija utvrđuje jasne pravce za buduće aktivnosti BRIKS-a.
Države-članice BRIKS-a u ovom dokumentu izražavaju zabrinutost zbog rastućih rizika od nuklearnih pretnji i sukoba.
Nuklearna bezbednost i fizička zaštita nuklearnih postrojenja moraju se, kako je istaknuto, održavati u svakom trenutku, uključujući i tokom oružanih sukoba.
Neophodno je, ukazuje se, podsticati nastavak razgovora usmerenih na pronalaženje praktičnih rešenja za prekogranična plaćanja između zemalja BRIKS-a.
Države-članice BRIKS-a izražavaju ozbiljnu zabrinutost zbog rastućeg broja jednostranih carinskih i necarinskih mera koje negativno utiču na trgovinu.
Kako se navodi, neophodan je zajednički napor za nesmetano funkcionisanje globalne trgovine, lanaca snabdevanja i energetskog sektora.
Zemlje-članice pozvale su međunarodnu zajednicu da reaguje na izazove i s njima povezane bezbednosne pretnje političko-diplomatskim merama usmerenim na deeskalaciju potencijalnog sukoba, i istakle su potrebu da se učestvuje u naporima na sprečavanju sukoba, uključujući i putem eliminisanja njihovih osnovnih uzroka.
U Deklaraciji je istaknuta posvećenost borbi protiv svih oblika terorizma.
Takođe, ponovo se potvrđuje posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Sirije.
Naglašena je potreba da se obezbedi mirno korišćenje svemirskih tehnologija.
Organizacija je pozvala i na zaštitu kulturnog nasleđa, naročito u zonama sukoba, kako bi se sprečilo njegovo uništavanje i nezakonita trgovina kulturnim dobrima.
(Politika onlajn)
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