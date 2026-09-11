VALUE BET DANA: Ovo su precenjene kvote u današnjoj ponudi

Na Tipu ste već nekoliko puta mogli da pročitate o value bet klađenju. To je jedan od najvažnijih koncepta u klađenju i strategija za uspešno bavljenje ovim hobijem ili zanatom.

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To znači da ne tražite samo ko će pobediti, već tražite kvote koje su veće nego što je realna verovatnoća da se taj ishod desi, a samim tim i rizik od pada je manji nego što kladionice predviđaju.

Ako smatrate da tim ima 50 odsto šanse za pobedu, svaka kvota iznad 2.00 predstavlja vrednost, odnosno value bet.

Dugoročno, igranje ovakvih parova je dobar, ako ne i jedini način da budete u plusu.

Za danas smo vam izdvojili neke od utakmica za koje verujemo da su kvote na njih precenjene.

VALUE BET 18.00 Metalac - Dubočica X2 (1,67)

20.00 Klermon - Bulonj 0-1 (2,95)

20.45 Ren - Marselj 2 (3,35) Ukupna kvota: 36,07