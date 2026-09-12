Iznenađenje u grupi u kojoj je Srbija: Danska ubedljivo pobedila Holnadiju na Evropskom prvenstvu

IZNENAĐENjE se dogodilo na Evropskom prvenstvu u odbojci. Danska je pobedila Holandiju veoma ubedljivo sa 3:0 (25:17, 25:20, 25:20) u meču grupe C, u kojoj se nalazi i Srbija.

FOTO: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia

Malo ko je mogao da očekuje da Holandija neće osvojiti nijedan set. Najbliža tome bila je u drugom, ali poklekla je u finišu.

Ova utakmica zanimala je i našu reprezentaciju, pošto su joj to rivali u naredna četiri dana.

Najefikasniji u selekciji Danske bio je Ulrik Bo Dal sa 18 poena, dok je Oskar Kjerstejn Madsen postigao 12. U poraženom timu po 10 poena zabeležili su Tom Kups i Silvester Meijs.

Holandija će sledeći meč igrati u ponedeljak protiv Srbije, dok će se Danska u nedelju sastati sa Estonijom.

Srbija, Finska, Belgija i Danska imaju po tri boda u grupi C, dok su Estonija i Holandija bez bodova.

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