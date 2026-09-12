Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA BOCAN-HARČENKOM: Predsednik Srbije otkrio o čemu je razgovarao sa ruskim ambasadorom

Novosti online

12. 09. 2026. u 14:07

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

ВУЧИЋ СЕ САСТАО СА БОЦАН-ХАРЧЕНКОМ: Председник Србије открио о чему је разговарао са руским амбасадором

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

- Razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o energetskoj situaciji u Srbiji, s obzirom na to da uskoro ističe ugovor o gasnom aranžmanu, kao i licenca OFAC za operativno poslovanje NIS. Razgovarali smo i o drugim temama od obostranog interesa, a ovom prilikom sam zahvalio i na brzoj pomoći u gašenju požara u našoj zemlji - napisao je Vučić na Instagramu.

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