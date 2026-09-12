VUČIĆ SE SASTAO SA BOCAN-HARČENKOM: Predsednik Srbije otkrio o čemu je razgovarao sa ruskim ambasadorom
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
- Razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o energetskoj situaciji u Srbiji, s obzirom na to da uskoro ističe ugovor o gasnom aranžmanu, kao i licenca OFAC za operativno poslovanje NIS. Razgovarali smo i o drugim temama od obostranog interesa, a ovom prilikom sam zahvalio i na brzoj pomoći u gašenju požara u našoj zemlji - napisao je Vučić na Instagramu.
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