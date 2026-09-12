NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Subota
15.15 Zenit - Lokomotiva Moskva 1 (1.40)
16.00 Liverpul - Fulam 1 (1.52)
19.00 Kasa Pija - Porto 2 (1.25)
19.00 TSC - Loznica 1 (1.55)
Kvota: 4.12
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