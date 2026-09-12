Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "TIP" - tiket za subotu

Немања Пејчић

12. 09. 2026. u 07:57

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: ТИП - тикет за суботу

Foto: Tanjug/AP Photo/Dave Shopland

Subota

15.15 Zenit - Lokomotiva Moskva 1 (1.40)

16.00 Liverpul - Fulam 1 (1.52)

19.00 Kasa Pija - Porto 2 (1.25)

19.00 TSC - Loznica 1 (1.55)

Kvota: 4.12

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