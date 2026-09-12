"Hteo sam da dođem još pre koju godinu, zaslužujemo Superligu!" Nemanja Nikolić o TSC-u, povratku u najviši rang...

Bivši fudbaler Partizana, Nemanja Nikolić, sada je jedan od glavnih aduta TSC-a u borbi za ekspresan poratak u Superligu Srbije. Tim iz Bačke Topole je trenutno na drugom mestu na tabeli.

Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

„Znajući kako TSC funkcioniše i radi i iz iskustava mojih prijatelja, Stojkovića, Saše Jovanovića, Simića i još par njih sa kojima sam igrao, još pre koju godinu sam želeo da se pridružim. Sve što su mi rekli je tako i klub zaista radi na najbolji mogući način. Zaslužuje Superligu, kojoj i težimo i koju, po mom mišljenju, zaslužujemo„, pričao je Nemanja Nikolić za klupske mreže pred subotnju utakmicu sa Loznicom.

Kada je reč o dosadašnjem učinku, Nikolić smatra da je mogao da bude efikasniji, ali je, s obzirom na minutažu, zadovoljan. Do sada je postigao dva gola uz dve asistencije.

„Mislim da sam mogao da budem efikasniji. Ipak, kasnije sam se priključio ekipi, propustio dvadesetak dana priprema i u neke utakmice ulazio sa klupe, tako da sam, s obzirom na minutažu, zadovoljan.“

TSC na drugom mestu ima petnaest bodova, tri manje od vodećeg Borca.

„Žao mi je zbog tri nerešena meča na domaćem terenu. Protiv Spartaka smo igrali sa igračem manje, ali protiv Smedereva, a posebno Javora, morali smo da damo još neki gol i osvojimo sva tri boda.“

Pred subotnji duel sa Loznicom, Nikolić očekuje da TSC nastavi pobedničkim putem.

„Očekujem da u subotu protiv Loznice pobedimo. Ne poznajem ih, prvi put sam u Prvoj ligi, nikoga ne potcenjujem ili omalovažavam i imam respekt prema svima, ali eto, očekujem da ćemo vezati drugu pobedu zaredom. To svi želimo, a za dalje ćemo videti.“