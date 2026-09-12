Rijera pred IMT - Zvezda: Svesni smo šta moramo da popravimo u igri!

CRVENA zvezda je u četvrtak odigrala nerešeno u Surdulici protiv Radnika - 0:0. To je bilo prvi put da crveno-beli nisu pobedili u Superligi Srbije ove sezone. Ipak, već u nedelju imaće priliku da se u duelu sa IMT-om vrate na trijumfalni kolosek. Pred duel govorio je trener šampiona naše zemlje, Albert Rijera.

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Najpre je pričao o igračkom kadru, tačnije igračima na koje neće moći da računa.

- Nećemo imati na raspolaganju Kataija za sutrašnju utakmicu, pošto je prošlu utakmicu završio sa problemom sa listom. Pokušaćemo da do sutra oporavimo Arnautovića i Kostova. Kostov je na utakmici protiv Partizana dobio udarac u rebra, zbog čega nije bio na raspolaganju za utakmicu protiv Radnika. Arnautović je tokom nedelje imao mali problem sa listom, pa takođe nije mogao da igra protiv Radnika. Nadamo se da će Kostov i Arnautović sutra moći da nam pomognu, ali Katai definitivno neće igrati. Znam da je ovo važno, jer ponekad odluka trenera zavisi od toga koliko su igrači fizički spremni. Naravno, nekad zavisi i od trenera. Kao što volim da kažem, sve zavisi od toga protiv koga igramo i kakve su nam karakteristike igrača potrebne. To je razlog zašto rotiram i doziram minutažu - rekao je Rijera.

Analizirao je duel protiv Radnika u kom crveno-beli nisu osvojili tri boda.

- Kada ne postignete gol, morate da popravite stvari u poslednjoj četvrtini terena. Kao što sam rekao odmah posle utakmice, ponekad nakon meča imate određene emocije, a već sledećeg dana možda malo promenite mišljenje. Ali još jednom mogu da kažem da sam bio u pravu. U prvoj i drugoj zoni smo kontrolisali sve. Bila je to fantastična utakmica za nas bez lopte. Možda publika neće ceniti način na koji smo igrali bez lopte protiv Radnika, ali ja to cenim, jer ne pripremam ekipu samo za Radnik ili IMT. Pripremam je za najveće scenarije. Moramo da budemo na vrhunskom nivou u odbrani i bio sam veoma zadovoljan. Takođe, sa loptom smo u prvoj i drugoj zoni bili veoma, veoma dobri. Radili smo ono što je trebalo. Ali, naravno, fudbal se igra zbog golova. Moramo da budemo bolji u završnici. Analizirali smo i razgovarali o stvarima koje moramo da popravimo u poslednjoj četvrtini, o rotacijama naših desetki i krilnih igrača, o poslednjem pasu kako bismo imali više igrača u završnici, kao i o pozicioniranju u kaznenom prostoru i načinu na koji napadamo šesnaesterac. Nadam se da ćemo to pokazati u narednim utakmicama.

U prethodnoj utakmici za Zvezdu je debitovao Juta Nakajama, a španski stručnjak je pohvalio Japanca.

- Posebno sam zadovoljan njegovim razumevanjem igre. Nakajama ima ogromno fudbalsko znanje. Razume tajming, kada treba dodati loptu, kada treba napraviti pauzu. On je igrač koji može da igra na više pozicija. Uvek govorim da dobar igrač može da igra svuda. Juta je igrač koji nam može mnogo pružiti na različitim pozicijama. Može da igra štopera, levo, desno... Razlog zbog kojeg često menjam profile igrača, sa desne na levu stranu i obrnuto, jeste to što imamo brojčanu nadmoć u sredini. Na taj način protivnik više obraća pažnju na igrače u sredini. Zato će neki igrači nekada igrati desno, a nekada levo. Takođe, igrači će menjati pozicije. To zavisi od snage protivnika i volim da menjam stvari.

Objasnio je i zašto je rano izveo Kima.

- Vrlo je jednostavno. Ne volim da pravim takve izmene. Bio sam igrač i znam da nije prijatno. Isto kao kada ponekad moram da promenim igrača već u prvom poluvremenu. Ali razlog je veoma jednostavan. Možete da mislite da znate da vozite automobil, da ste dobar vozač i da imate dobar automobil, ali ako ne poznajete teoriju i saobraćajne znakove, ne znate šta oni znače. Ako ne poznajete znakove, postoji velika mogućnost da doživite saobraćajnu nezgodu. Važno je poznavati teoriju. Kim je u tom trenutku nedovoljno razumeo neke stvari, nedostajalo mu je razumevanje sa saigračima oko toga kako da se kreće na terenu. Za mene je to najvažnije. Dakle, to je bila taktička i tehnička izmena, nije bila u pitanju povreda. Razgovarao sam već sa njim. Znam da igračima nije prijatno kada budu zamenjeni, ali prvo morate da budete spremni u teorijskom smislu, da znate šta treba da radite na terenu. Nakon toga sam siguran da možete bolje da pokažete svoje kvalitete. Već sam razgovarao sa njim. Znam da nije prijatno za igrača, ali želim da svi igrači, kada izađu na teren, ne budu "divlji". Ne mogu da rade šta god žele. Ovo je timski, a ne individualni sport i moramo da igramo kolektivno.

Pričao je i o Aleksandru Kataiju koji je meč protiv Radnika počeo kao centralni napadač.

- Kao što sam već rekao, dobri igrači mogu da igraju svuda. Ali moramo da ga koristimo na najboljoj poziciji za svaku utakmicu, jer je svaka utakmica drugačija. Svaka utakmica zahteva nešto drugo. Na nekim utakmicama nam je potrebno da napadač bude taj koji će se više spuštati i povezivati igru sa veznim redom, što on sjajno radi, a onda možemo da napadamo prostor preko krilnih igrača. Zato ću ga u svakoj utakmici koristiti na drugačijoj poziciji, u zavisnosti od onoga šta nam je potrebno. Katai može da igra sve, ali istovremeno moram da vodim računa o minutaži. Moram da pravim rotacije, jer je nemoguće igrati na svaka tri dana po 90 minuta. Na primer, posle 90 minuta, posebno na veštačkoj podlozi, zadobio je ovu manju povredu lista. Zato ponekad moram da rotiram igrače i ne mogu svi stalno da igraju svih 90 minuta. To je deo moje odgovornosti i trudim se da dam sve od sebe.

Zatim se osvrnuo na IMT koji od početka sezone igra veoma dobro.

- Kada bih govorio o prednostima i pozitivnim stvarima koje IMT ima, oni bi saznali šta mislim i mogli bi da nas iznenade. Zato neću davati previše informacija o tome, ali dobro smo ih analizirali. Znamo šta je njihova najveća snaga. Zato malo menjamo način na koji ćemo pokušati da iznenadimo protivnika. Još jednom ćete videti nešto drugačije, jer moramo da se prilagodimo karakteristikama protivnika, odnosno ekipe IMT. Oni rade neke stvari drugačije u odnosu na Radnik, ne kažem bolje ili lošije već jednostavno drugačije i moramo da se prilagodimo tome.

Naglasio je da ekipa mora da ima maksimalan pristup utakmici.

- Svaka utakmica je važna. Svaka utakmica je teška. Ako niste pažljivi, ako ne radite mnogo dobrih stvari, ako niste koncentrisani i ne počnete dobro utakmicu, čak i protiv ekipe iz treće lige možete imati probleme. Tako je to. S druge strane, i protiv vrhunske ekipe možete dobro proći ako ste pripremljeni i radite ono o čemu razgovaramo. Zato zahtevam maksimalnu koncentraciju od svojih igrača. Zahtevam maksimalnu energiju i strast od prvog minuta, a onda sam siguran da, sa kvalitetom koji imamo, možemo da rešimo utakmice u svoju korist.

Istakao je i koliko je važna podrška navijača.

- Ponovo, to nije pitanje. Nije iznenađenje da su oni naš 12. igrač. Sjajni su, ali istovremeno i veoma zahtevni. Trudimo se da pružimo maksimum, počevši od mene. Moja odgovornost je da zahtevam od igrača da u svakoj utakmici damo nešto navijačima. Kada kažem "hranu", mislim da im moramo dati sve od sebe. Da ih učinimo srećnim i ponosnim i sutra će ponovo biti tako.

Svestan je da su pristup i fokus važni faktori u svakom susretu.

- Kao što sam rekao i pre utakmice sa Radnikom svaka utakmica nosi tri boda. Ponekad dajemo veću važnost nekim utakmicama, na primer mečevima protiv Partizana, zato što je to derbi. Ali svaka utakmica nosi potpuno isti broj bodova. Nećete dobiti četiri boda protiv Partizana, a tri protiv Radnika. Zato to i govorim igračima. Svaka utakmica je važna. Svaka tri boda su važna. Moramo da igramo svaku utakmicu kao da je finale i moram stalno da podsećam igrače da igraju kao da je finale, bez obzira na to ko je protivnik.

Govorio je o raspodeli minutaže.

- Nikada nikome neću obećati minutažu. Moji igrači već danas znaju plan utakmice i znaju početnih 11, ali može doći do iznenađenja. Svi igrači koje sam ranije pomenuo, oni koji su spremni, imaju mogućnost da igraju. Koristiću ih u zavisnosti od onoga što nam bude potrebno da bismo pobedili. U svakoj utakmici pokušavam da stavim najboljeg igrača za tu konkretnu utakmicu, a ne najboljeg igrača u ekipi. Nadam se da će Arnautović biti spreman za sutra, jer je tokom nedelje imao neke probleme sa listom. Sada je dobro. Velika je šansa da će igrati.

Za kraj je govorio o bonus igračima koji će se naći na terenu protiv "traktorista".

- To je nešto lepo i želim da nastavimo sa tim. Kao što sam rekao, pre svega, volim koliko su mladi igrači gladni uspeha. Za mene je to obavezno da je igrač gladan uspeha i da želi da igra. Oni žele da slušaju, oči im sijaju. Sada su u trenutku karijere kada žele da usvoje sve ideje koje im govorimo o našem konceptu i stilu igre. Postoji mogućnost da zaigraju i više od tri ili četiri mlada igrača. Oni su spremni. Zadovoljan sam njima. Kao što sam rekao, sutra ćete znati ko će igrati, ali još jednom ponavljam, veoma sam zadovoljan mladim igračima - zaključio je Rijera.

Podsetimo, utakmica IMT - Crvena zvezda igra se u nedelju od 19 časova.

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