Zvezdin "biser" se povredio: Evo kolika pauza ga očekuje
Fudbaleri Crvene zvezde kiksnuli su na gostovanju Radniku iz Surdulice (0:0) u prošlom kolu Superlige Srbije, a Albert Rijera tada nije mogao da računa na mladog Dimitrija Šarića koji se povredio na derbiju.
Na svu sreću po Španca, povreda Šarića nije ozbiljnije prirode i očekuje se da bi on uskoro ponovo mogao da mu se stavi na raspolaganje. Zvezdin talentovani vezista je zadobio udarac u predelu prepone, zbog kojeg nije mogao da pomogne svojoj ekipi na gostovanju u Surdulici.
Šarić je postigao golove protiv Vojvodine i Čukaričkog i bitan je "šraf" Rijere.
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