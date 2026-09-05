Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera

Ivan Dobrilović

05. 09. 2026. u 09:00

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за суботу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Subota

16.00 Milvol – Bolton GG (1,80)

18.00 Inter – Napoli 1 (1,68)

18.30 Hal – Aston Vila 2 (1,90)

20.30 Dinamo D. – Bohum 1 (2,08)

Ukupna kvota: 11,95

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