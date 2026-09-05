ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za subotu našeg poznatog tipstera
NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.
Subota
16.00 Milvol – Bolton GG (1,80)
18.00 Inter – Napoli 1 (1,68)
18.30 Hal – Aston Vila 2 (1,90)
20.30 Dinamo D. – Bohum 1 (2,08)
Ukupna kvota: 11,95
Preporučujemo
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa četiri realne kvote
04. 09. 2026. u 13:56
POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
04. 09. 2026. u 12:34
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
04. 09. 2026. u 14:27 >> 14:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Šta se desilo u Humskoj? "Grobari" su čekali ovakav Partizan! (VIDEO)
Fudbaleri Partizana pobedili su OFK Beograd rezultatom 3:1 (1:0) u poslednjem meču 7. kola Superlige Srbije.
31. 08. 2026. u 20:59
Partizan položio prvi test: Crno-beli pobedili bivšeg trenera Zvezde! Evo ko je sledeći rival!
Košarkaši Partizana pobedili su večeras Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 83:71 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu.
31. 08. 2026. u 21:42
Komentari (0)