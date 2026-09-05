TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Prvenac Utrehta
* Telstar slavi derbi začelja
5. KOLO
suobta,
NEC - Fejenord GG
UTREHT - G. A. IGLS 1
Ajaks - PSV 4+
Viljem - Ekscelzior 1
nedelja,
Groningen - Tvente 3+
Herenven - AZ Alkamr X2
TELSTAR - KAMBUR 1
Den Hag - Fortuna X
Utreht je prošle sezone bio šesti, a u novom prvenstvu je posle četiri kola još bez pobede. U duelu sa Iglsima, morao bi da prvenca.
Telstar ne blista, ali iz dva poslednja poraza možda je izvukao pouke, pa će uspeti da savlada Kambur.
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