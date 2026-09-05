Tip fudbal

TIP PREDLAŽE – HOLANDIJA 1: Prvenac Utrehta

Žarko Urošević

05. 09. 2026. u 08:30

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* Telstar slavi derbi začelja

ТИП ПРЕДЛАЖЕ – ХОЛАНДИЈА 1: Првенац Утрехта

EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

5. KOLO

suobta, 

NEC - Fejenord GG

UTREHT - G. A. IGLS 1

Ajaks - PSV 4+

Viljem - Ekscelzior 1

nedelja, 

Groningen - Tvente 3+

Herenven - AZ Alkamr X2

TELSTAR - KAMBUR 1

Den Hag - Fortuna X

Utreht je prošle sezone bio šesti, a u novom prvenstvu je posle četiri kola još bez pobede. U duelu sa Iglsima, morao bi da prvenca.

Telstar ne blista, ali iz dva poslednja poraza možda je izvukao pouke, pa će uspeti da savlada Kambur.

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