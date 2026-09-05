PREDSEDNIK UZBEKISTANA STIŽE U SRBIJU: Vučić će Šavkata Mirzijojeva ugostiti 7. i 8. septembra
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koji će 7. i 8. septembra boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Program i satnica posete biće naknadno dostavljeni, dodaje se u saopštenju.
(Tanjug)
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