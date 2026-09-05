Politika

PREDSEDNIK UZBEKISTANA STIŽE U SRBIJU: Vučić će Šavkata Mirzijojeva ugostiti 7. i 8. septembra

В.Н.

05. 09. 2026. u 13:53

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, koji će 7. i 8. septembra boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ПРЕДСЕДНИК УЗБЕКИСТАНА СТИЖЕ У СРБИЈУ: Вучић ће Шавката Мирзијојева угостити 7. и 8. септембра

Foto:Tanjug/KGZ/Bishkek/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP//STRINGER / AFP / Profimedia

Program i satnica posete biće naknadno dostavljeni, dodaje se u saopštenju.

 

(Tanjug)

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