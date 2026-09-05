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MOSKVA SLAVI 879. ROĐENDAN! Gradonačelnik poručio: Mi smo srce velike Rusije - Putin mu dodelio titulu heroja rada

P. Đurđević

05. 09. 2026. u 15:24

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GRADONAČELNIK Moskve Sergej Sobjanjin čestitao je Moskovljanima Dan grada i zahvalio im na trudu za dobrobit prestonice, prenose RIA Novosti.

МОСКВА СЛАВИ 879. РОЂЕНДАН! Градоначелник поручио: Ми смо срце велике Русије - Путин му доделио титулу хероја рада

foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

- Dragi Moskovljani! Od srca vam čestitam rođendan Moskve. Danas naš grad puni 879 godina. Gotovo devet vekova koji su u sebe uključili mnoga slavna i herojska dela -podvukao je Sobjanjin u video-poruci objavljenoj na Maksu.

On je istakao da Moskovljani i danas nastavljaju velike tradicije koje su postavili njihovi očevi i dedovi.

- Moskva je tokom svoje istorije prošla kroz brojna iskušenja, ali je svaki put pobeđivala nedaće i izlazila iz njih jača. A drugačije i ne može biti, jer smo mi glavni grad ogromne zemlje. Mi smo srce velike Rusije - naglasio je gradonačelnik.

Sobjanjin je zahvalio stanovnicima prestonice na trudu za dobrobit grada, kao i na podršci i optimizmu.

- Dubok naklon svima koji se nalaze na liniji borbenog dodira, kao i onima koji u pozadini doprinose približavanju naše pobede. Srećan Dan grada, prijatelji! Srećan rođendan, prestonice! - poručio je gradonačelnik Moskve.

Takođe, kako se navodi u predsedničkom ukazu, šef ruske države Vladimir Putin je dodelio titulu Heroja rada Ruske Federacije gradonačelniku Moskve Sergeju Sobjanjinu.

(RT Balkan)

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