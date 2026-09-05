MERC UPOZORAVA: Nemačka se suočava sa sistematskom krizom nakon pokušaja napada dronom na aerodrom

NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da pokušaj napada dronom na nemački aerodrom prošlog meseca pokazuje da se Nemačka suočava sa "sistematskom krizom" sa dalekosežnim posledicama, koje će tek retrospektivno postati jasne.

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Merc je, govoreći na događaju u blizini Hanovera, rekao je da je to što je Vlada Nemačke pripisala pokašaj napada Rusiji "jasno i pravno ispravno", prenosi Rojters.

On je kazao i da je takva ocena Vlade Nemačke poslala jasno upozorenje Rusiji da ne nastavlja ovu vrstu hibridnog ratovanja.

Nemačka vlada je 1. septembra zvanično optužila Rusiju kao odgovornu za pokušaj napada na aerodrom Lajpcig-Hale 4. avgusta, koji je izveden dronom napunjenim eksplozivom, koji je pronađen u blizini ukrajinskog aviona.

Berlin je odlučio da 18. septembra zatvori Generalni konzulat Rusije u Bonu a najavljeno je i da će Nemačka raskinuti sporazum o radu Ruskog doma u Berlinu i da će pooštriti kontrolu ulaska za ruske državljane.