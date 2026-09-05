Fudbal

Modrić nije rekao zbogom reprezentaciji: Fudbaler Milana igra za Hrvatsku u Ligi nacija

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

05. 09. 2026. u 13:12

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MNOGI igrači su ovog leta odlučili da okončaju reprezentativnu karijeru. Ipak, tim putem još neće krenuti Luka Modrić.

Модрић није рекао збогом репрезентацији: Фудбалер Милана игра за Хрватску у Лиги нација

FOTO: Tanjug/AP/Olivia White

Fudbaler Milana će nastupiti za selekciju Hrvatske u Ligi nacija koja je na programu krajem seprembra i početkom oktobra.

Ova odluka obradovala je novog selektora "vatrenih" Slavena Bilića. On je nasledio Zlatka Dalića koji se povukao nakon Svetskog prvenstva.

- Naravno, ova Lukina odluka me izuzetno veseli, svi smo svesni šta on donosi Hrvatskoj, i na terenu i izvan njega. Veselim se ponovnoj saradnji s njim, nakon 14 godina, i obojica delimo snažnu ambiciju da Hrvatska ostane vrhunska, uspešna ekipa, rame uz rame s najboljim ekipama na svetu - rekao je Bilić.

Hrvatska će u Ligi nacija 26. septembra gostovati Češkoj, potom tri dana kasnije gostuje Španiji. Posle toga, 3. i 6. oktobra dočekaće Englesku i "furiju".

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