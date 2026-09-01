Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa

В.М.

01. 09. 2026. u 07:07

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NOVI pogodak naših sjajnih tipstera koji su maestralno započelu ovu nedelju.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег 3+ тикета редакција Типа

Alun Roberts / imago sportfotodienst / Profimedia

Možete ga čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga.

3+ TIKET ZA UTORAK

17.30 LSK Kviner (Ž) - Bode glimt (Ž) UG 3+ (1.24)

19.00 Helsingborg - Orebro UG 3+ (1.65)
20.45 Linkoln - Blekburn UG 3+ (1.85)

 Ukupna kvota: 3.79

 

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