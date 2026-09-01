JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg 3+ tiketa redakcija Tipa
NOVI pogodak naših sjajnih tipstera koji su maestralno započelu ovu nedelju.
Možete ga čekirati OVDE, a evo i današnjih predloga.
3+ TIKET ZA UTORAK
17.30 LSK Kviner (Ž) - Bode glimt (Ž) UG 3+ (1.24)
20.45 Linkoln - Blekburn UG 3+ (1.85)
Ukupna kvota: 3.79
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
01. 09. 2026. u 07:00
POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
31. 08. 2026. u 13:59
BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!
31. 08. 2026. u 13:48
POLUVREME-KRAJ: Ovo je današnji predlog redakcije Tipa za popularnu igru "prelaza"
31. 08. 2026. u 12:09
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Šta se desilo u Humskoj? "Grobari" su čekali ovakav Partizan! (VIDEO)
Fudbaleri Partizana pobedili su OFK Beograd rezultatom 3:1 (1:0) u poslednjem meču 7. kola Superlige Srbije.
31. 08. 2026. u 20:59
Partizan položio prvi test: Crno-beli pobedili bivšeg trenera Zvezde! Evo ko je sledeći rival!
Košarkaši Partizana pobedili su večeras Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 83:71 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu.
31. 08. 2026. u 21:42
Komentari (0)