Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip tiketa

Немања Пејчић

31. 08. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево данашњег Тип тикета

Foto Nikola Skenderija

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Ponedeljak

18.30 Leče - Roma 2 (1.50)

19.00 Partizan - OFK Beograd 1 (1.77)

19.00 Zamalek - Petrodžet 1 (1.65)

Kvota: 4.38

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