JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg Tip tiketa
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Ponedeljak
18.30 Leče - Roma 2 (1.50)
19.00 Partizan - OFK Beograd 1 (1.77)
19.00 Zamalek - Petrodžet 1 (1.65)
Kvota: 4.38
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