BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!
PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.
MLB
0.40 Sinsinati reds - San Dijego padres 2 (1.67)
1.40 Čikago kabs - Milvoki bruers 2 (1.93)
3.40 Arizona dajmondbeks - Filadelfija filis 1 (2.03)
Ukupna kvota: 10.34
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