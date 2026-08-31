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BEJZBOL TIKET: Četiri para koja daju odličnu ukupnu kvotu!

В.М.

31. 08. 2026. u 13:48

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PONUDA je bogata što se tiče MLB-a, a mi smo odlulili da verujemo u sledeće timove.

БЕЈЗБОЛ ТИКЕТ: Четири пара која дају одличну укупну квоту!

Rich Graessle/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

MLB

0.40 Sinsinati reds - San Dijego padres 2 (1.67)

0.45 Boston red soks - Sijetl mariners 1 (1.58)
1.40 Čikago kabs - Milvoki bruers 2 (1.93)
3.40 Arizona dajmondbeks - Filadelfija filis 1 (2.03)

Ukupna kvota: 10.34

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