KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
TURSKA PRVA LIGA
16.00 Umranijespor - Muglaspor UG 0-2 (sa 1.67 na 1.50)
19.00 Boluspor - Ankara Kečiorengudžu UG 3+ (sa 1.65 na 1.57)
AUSTRIJA ADMIRAL BUNDESLIGA
19.30 Volfsberger - LASK Linc 2 (sa 1.80 na 1.61)
ŠVAJCARSKA ČELENDž LIGA
19.30 Nešatel ksamaks - Iverdon sport UG 0-2 (sa 3.00 na 2.62)
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