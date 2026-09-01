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KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

В.М.

01. 09. 2026. u 07:50

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ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

Photo: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

TURSKA PRVA LIGA

16.00 Umranijespor - Muglaspor UG 0-2 (sa 1.67 na 1.50)

19.00 Boluspor - Ankara Kečiorengudžu UG 3+ (sa 1.65 na 1.57)

AUSTRIJA ADMIRAL BUNDESLIGA

19.30 Volfsberger - LASK Linc 2 (sa 1.80 na 1.61)

ŠVAJCARSKA ČELENDž LIGA

19.30 Nešatel ksamaks - Iverdon sport UG 0-2 (sa 3.00 na 2.62)

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