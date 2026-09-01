AMERIKANCI SE POBUNILI PROTIV TRAMPOVIH ODLUKA: Većina neće više carine Kanadi, a ni "jezero Amerika"

VEĆINA građana Sjedinjenih Američkih Država protivi se uvođenju viših carina Kanadi i preimenovanju jezera Ontario u jezero Amerika, pokazuju rezultati ankete koju su sproveli Rojters i Ipsos, a koji su objavljeni danas.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jose Luis Magana)

Prema toj anketi, samo 20 odsto građana SAD podržava uvođenje viših carina Kanadi, dok se 57 odsto Amerikanaca tome protivi.

Rezultati ankete pokazuju da samo 14 odsto Amerikanaca podržava promenu imena jezera Ontario, koje se nalazi na granci SAD i Kanade, u jezero Amerika, dok se 63 odsto građana SAD tome protivi.

Onlajn anketa obuhvatila je 1.023 osobe u SAD.

Američki predsednik Donald Tramp je prošle sedmice povećao carine na uvoznu robu iz Kanade i doneo je odluku o preimenovanju jezera Ontario u jezero Amerika.

Aplikacija Google Maps promenila je naziv jezera Ontario u jezero Amerika za korisnike u SAD kako bi se uskladila sa izvršnom Trampovom uredbom o preimenovanju jezera, saopštila je u nedelju kompanija Gugl.

(Tanjug)