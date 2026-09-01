Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote

В.М.

01. 09. 2026. u 07:00

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ЈУРИМО ТРЕЋИ У НИЗУ! Ево данашњег Тип сигурица тикета са нове три реалне квоте

FOTO: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:

Utorak

20.00 Al Hilal - Al Ahli Džeda |1+&2+ (1.35)

20.30 Cirih - Jang bojs |1+&2+ (1.23)
21.00 Torino - Monca 1X&0-4 (1.33) 

Ukupna kvota: 2.21

Danas verujemo u golove na mečevima timova koji igraju napadački, otvoren fudbal, a uz to tipujemo da će Torino izbaciti Moncu u Kupu Italije, tačnije duplu šansu na njega uz veliku granicu golova.

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