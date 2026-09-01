JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjeg Tip "sigurica tiketa" sa nove tri realne kvote
NASTAVLjA se apsolutna dominacija naše redakcije.
Jučerašnji dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih tipova:
Utorak
20.00 Al Hilal - Al Ahli Džeda |1+&2+ (1.35)
21.00 Torino - Monca 1X&0-4 (1.33)
Ukupna kvota: 2.21
Danas verujemo u golove na mečevima timova koji igraju napadački, otvoren fudbal, a uz to tipujemo da će Torino izbaciti Moncu u Kupu Italije, tačnije duplu šansu na njega uz veliku granicu golova.
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