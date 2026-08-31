Tip fudbal

POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa

О.М.

31. 08. 2026. u 13:59

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SPREMILI smo vam veoma interesantan "dubl".

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ: Ово су данашњи предлози редакције Типа

Andrea Marangon / Alamy / Profimedia

Ponedeljak

20.30 Albinolefe - Ospitaleto X-X (4,35)

21.00 Novara - Folgore Karateze X-X  (4,20)

 

Ukupna kvota: 18,27

 

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NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
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"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

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