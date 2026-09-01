TRAGEDIJA NA AUTO-PUTU KOD POJATA: Motociklista stradao u teškoj nesreći, saobraćaj obustavljen
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se jutros na deonici auto-puta Kruševac-Pojate, u kojoj prema nezvaničnim informacijama sa terena, nastradao vozač motora.
Kako prenose mediji, saobraćaj je trenutno obustavljen u smeru ka Pojatama i formirana je dugačka kolona vozila.
Veruje se da je u nesreći motociklista izgubio život.
Sve okolnosti nezgode će biti utvrđene daljom istragom.
(Kurir)
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