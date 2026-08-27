SPEKTAKL NA KAMP NOU! Kvota koja se ne propušta, Barsa sprema totalni haos!

Fudbalska groznica trese Kataloniju.

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Barselona večeras od 21 čas igra prvu utakmicu na svom potpuno renoviranom stadionu Kamp Nou, a u goste im stiže tradicionalno neugodni, ali trenutno ranjivi Atletik Bilbao. Biće ovo spektakl koji navijači čekaju mesecima, a domaći tim ima sve karte u svojim rukama da priredi još jedno dominantno veče.

Izabranici Hansija Flika ušli su u novu sezonu La Lige u prepoznatljivom, šampionskom ritmu. U prvom kolu su bukvalno demolirali Elče sa čak 5:0, pokazavši da je napadačka mašinerija, predvođena Lamine Jamalom i Rafinjom, već u punoj brzini. Dodatni vetar u leđa i stabilnost u sredini terena doneo je i spektakularni dolazak svetskog šampiona Rodrija, čime je Barsa potvrdila najviše ambicije.

Sa druge strane, Baskijci ne dolaze u Kataloniju u dobrom raspoloženju. Atletik Bilbao je na startu prvenstva doživeo hladan tuš pred svojim navijačima, izgubivši od Sevilje sa ubedljivih 1:3. Odbrambena linija Bilbaa pokazala je ozbiljne slabosti koje datiraju još od predsezonskih mečeva, pošto su u tri od poslednje četiri utakmice primili čak po tri gola. Prolazak kroz kapije novog Kamp Noua u ovakvom trenutku deluje kao izuzetno težak zadatak za goste.

Kada se pogleda tradicija, statistika je surova prema ekipi iz Bilbaa. Na poslednja 22 gostovanja Barseloni, Atletik je uspeo da trijumfuje samo jednom. Ako se tome doda podatak da je Barselona prošle sezone ostvarila neverovatan istorijski uspeh pobedivši u svih 19 ligaških mečeva na domaćem terenu, jasno je ko nosi ulogu apsolutnog favorita.



S obzirom na napadački potencijal domaćina i defanzivne probleme gostiju, rezultat poput 3:0 ili 4:1 deluje kao najrealniji scenario, što u potpunosti opravdava prognoze o sigurnoj pobedi Barselone uz umeren do visok broj golova na meču.

Spektakl je zagarantovan, a novi Kamp Nou spreman je za prvu veliku feštu.

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